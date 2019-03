Justin Timberlake... ¿creador de Facebook?

'THE SOCIAL NETWORK'

El cantante, actor y ex de Cameron Díaz, Justin Timberlake, es el protagonista de una de las películas del año. En breve se estrenará 'The social Network', la historía de cómo se creó una de las redes sociales más importantes del mundo: Facebook. Y, como no podía ser de otra manera, el guapísimo de Justin encarnará al artífice de dicha idea tan millonaria.