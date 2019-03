A Justin Timberlake le costaría 500.000 dólares ser infiel a Jessica Biel

Si Justin Timberlake quiere casarse con Jessica Biel tendrá que cumplir una serie de requisitos. La actriz le ha interpuesto unas condiciones para acceder a pasar por el altar y, o las cumple, o de boda nada.

Así de claro se lo ha dejado la actriz. Y es que, según la revista Star, la americana tiene tal miedo a que el cantante y actor le sea infiel que ha querido que firme un acuerdo prematrimonial en el que en el caso de que le engañe, tendrá que indemnizarla con 500.000 dólares.

Pero no todo queda ahí. Es tal la inseguridad de la ex modelo que el acuerdo también incluye una clausula en la que se explica que ella podría negarse a tener hijos hasta que no se sienta “absolutamente segura de él”.

Una situación que muestra la poca confianza que tiene la actriz en su futuro esposo. Desconfianza que podría deberse a su fama de conquistador y a los continuos escarceos que ha tenido en un pasado.