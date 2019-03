Justin Theroux, el marido de Jennifer Aniston, ha publicado una foto ofensiva supuestamente para Brad Pitt

"FUCK BRAD PITT", APARECE ESCRITO EN LA IMAGEN

Justin Theroux ha publicado una imagen en su perfil de Instagram donde vemos a una mujer chupándose el dedo corazón y, detrás de ella, una larga lista de nombres seguidos de la palabra "fuck", entre ellos el de Brad Pitt. Podríamos decir que no se había dado cuenta de que el nombre de Pitt aparecía en esa lista, pero lo cierto es que sí lo hizo, ya que como él mismo confesó junto a la instantánea: "NO, este post NO es para 'ofender' a nadie porque no tengo 11 años". Entonces, ¿a quién podría referirse el 'prota' de 'La chica del tren' si no es al mismísimo Brad?