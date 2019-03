Desde que se anunciase su divorcio de Jennifer Aniston vía comunicado, Justin Theroux se ha convertido en uno de los hombres más buscados por la prensa.

Pero parece que el actor no tiene miedo a hablar y aunque han pasado pocas semanas desde que se desveló esta separación, Justin ha concedido su primera entrevista para la revista francesa Mastermind.

"En ese sentido, nada de eso me quita el sueño. Ha dejado de importarme lo que otra gente piensa sobre mí. Y eso también se ha minimizado con los años", revela el actor al citado magazine.

Además, añade: "Me mantengo trabajando, que es la única cosa que puedo hacer. Así que, cuando alguien que no conozco viene y me hace una pregunta personal le digo: 'No sé de qué hablas'".