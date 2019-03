Justin Bieber, Naomi Campbell, Demi Lovato o Emma Watson, famosos a los que hemos visto llorar alguna vez

El pasado domingo, Jennifer Aniston nos conmovió a todos rompiendo a llorar durante el programa especial dedicado a James Burrows, el director de 'Friends', y es que la actriz le tiene mucho, mucho aprecio. Pero Jen no es la única a la que se le han escapado las lágrimas delante de las cámaras, pues hemos pillado a las celebrities multitud de veces en momentos de bajón.

Empezando por Justin Bieber, que aunque nos muestre esa fachada de 'machito', se emocionó durante la presentación de 'What Do You Mean' en los MTV VMAs 2015. En cuanto a Selena Gomez, también ha soltado alguna lagrimilla en uno de sus shows cantando 'Love Will Remember', ¡la canción que supuestamente habla de su exnovio!

Demi Lovato y Miley Cyrus entran también en el club de los que se emocionan encima del escenario, pues el amor de los fans se merece eso y mucho más. En el caso de Lea Michele, la actriz lloró durante su discurso al recibir el premio a Mejor Actriz en los Teen Choice Awards 2013, y Harry Styles acabó conmoviéndose entre el público con las palabras de la joven.

Otro que no puede evitar el llanto mientras habla es Barack Obama, que alguna vez ha llorado recordando a su abuela, o Shakira cuando recibió el premio a Persona del Año en los Grammy Latinos 2011. Jennifer Lopez rompió a llorar con la actuación de uno de los concursantes de 'American Idol' y a Emma Watson le entró la morriña durante el rodaje de la última película de 'Harry Potter'.

A Katy Perry hemos podido verla llorar durante una enfermedad, ¡pobrecita! Y Oprah se ha emocionado en multitud de ocasiones en su programa, así como sus invitados, como Rihanna cuando habló sobre Chris Brown en 2012 o Naomi Campbell cuando habló de sus problemas de ira con la presentadora. Por su parte Angelina Jolie también lloró en una entrevista recordando las historias de los refugiados que ha conocido en sus misiones humanitarias.

Caitlyn Jenner no pudo evitar conmoverse cuando confesó que se sentía mujer en 2015 y Kris Jenner más de lo mismo cuando tuvo que hablar del tema. Eso sí, las que siempre están con la cara empapada son las revolucionarias del panorama celebrity: Britney Spears, como cuando casi se le cae su hijo Sean Preston delante de las cámaras; o Lindsay Lohan en cualquiera de los momentos de su turbulenta vida. ¡Ay, pobres!