Justin Bieber, Miley Cyrus, Rita Ora o Madonna, entre los famosos que molestan a sus vecinos

Parece que lo de tener un vecino famoso no es lo mejor que podría ocurrirnos. No hay más que ver los últimos percances de algunas celebrities en su barrio para darnos cuenta de que una ‘star’ cerquita mola, pero no a diario.

Así por ejemplo, recientemente hemos tenido noticia de que Gwyneth Paltrow y Chris Martin han vendido su casa porque las constantes obras de ampliación de la suya han hecho que los vecinos los quieran en otro lugar. También hace nada escuchamos cómo los vecinos de Rita Ora preferirían que se mantuviera alejada a kilómetros por ser una auténtica ruidosa.

Pero la lista suma y sigue. Justin Bieber es el que se lleva la palma en esto de no tener una buena relación con los de al lado: denuncias, encaramientos, gritos, insultos… ¡Y hasta ‘huevazos’! De todo ha sucedido en el vecindario del canadiense.

Por el ruido también se quejan los vecinos de Madonna que creen que tiene un estudio de grabación en su casa. Kate Moss tampoco se libra, y es que hacer fiestas hasta altas horas de la madrugada no es una buena opción para hacerse querer en el vecindario, como les sucede también a Kim Kardashian y Kanye West.

De poco civilizado califican a James Franco, y es que el que deje la basura en la acera y ocupe un gran número de estacionamientos es excusa suficiente para quererlo bien lejos. Amanda Bynes, Charlie Sheen, Irina Shayk o Taylor Swift tampoco se libran de estar en esta ‘lista negra’.