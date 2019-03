Justin Bieber, Miley Cyrus o Enrique Iglesias entre los famosos que más ropa interior reciben en el escenario

No solo los artistas masculinos son los que reciben ropa interior por parte de sus fans, Rihanna ha sido la última a la que le han lanzado un sujetador en su concierto de Dinamarca. Pero no nos extraña, sus sexys coreografías hacen que sus fans enloquezcan. Pero su compañera Miley Cyrus es la reina en cuanto a este tipo de reacciones se refiere. La novia de Liam Hemsworth no duda en jugar con los sujetadores que le tiran. ¿Será para que los use en sus atrevidos looks?

Pero si hay un grupo que ha conseguido que sus seguidoras se queden sin sujetador ese es One Direction, aunque hay que reconocer que Harry Styles y Louis Tomlinson eran los favoritos. Styles incluso casi se cae en mitad del escenario por tropezar con el sujetador de una fan. ¡Ten cuidado hombre! Justin Bieber también sabe lo que es levantar pasiones. El cantante no sólo recibe ropa interior, sino que incluso ha llegado a quedarse en calzoncillos en pleno concierto. ¡Le gusta presumir de tatuajes y abdominales!

Su padre ha sido uno de los cantantes más mujeriegos de todos los tiempos, pero Enrique Iglesias no se queda atrás, al menos, en cuanto a fans enloquecidas por sus pegadizas canciones. Su tema 'Bailando' provocó que una seguidora le lanzase un sujetador en el concierto que dio en Sri Lanka. Sin embargo, al presidente de la República definió el espectáculo como "incivilizado". Los maduritos como Chayanne o Marc Anthony todavía consiguen que le lancen ropa interior en sus conciertos. ¡No nos extraña!