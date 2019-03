Justin Bieber, las Kardashian o Zac Efron, ¿qué celebrity está viviendo el verano más loco?

Las celebs se están desmelenando este verano convirtiéndolo en el más loco de todos

El verano más loco de las celebrities está en pleno auge pero, ¿qué celebrity está aprovechando mejor este 'summer'? Justin Bieber no deja de liarla allá a donde va; que si pelea con Orlando Bloom, desfase en Ibiza con sus amigos... Aunque las Kardashians ¡no se quedan atrás! Las hermanas más mediáticas van de fiesta en fiesta y codeándose con todas las celebs que se encuentran, entre ellas Chris Brown. El recién salido de la cárcel no parece querer sentar cabeza y cómo no, está dándolo todo por las costas Mediterráneas y compartiendo cada detalle con sus seguidores. ¿Qué celeb crees que es la que está viviendo su verano más loco? ¡A votar!