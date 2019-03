Justin Bieber, Jennifer Lawrence y Kanye West protagonizan los mejores momentos de la televisión

Con el año a punto de terminar en Celebrities.es nos encanta recordar algunos de los mejores momentos. Por este motivo, hemos querido hacer una recopilación de los momentazos que hemos vivido en los últimos años en el mundo de la televisión.

Esta semana fuimos testigos de un momento memorable cuando el presentador Steve Harvey la lió en el certamen de Miss Universo 2015 coronado a Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, como Miss Universo cuando en realidad la ganadora era Pia Wurtzbac, Miss Filipinas.

Cómo no recordar ese momento de la Super Bowl en el que Janet Jackson dejó ver uno de sus pechos; o cuando Kendall Jenner se equivocó en los Billboard Music Awards 2014 cuando iba a presentar a los chicos de 5 Seconds of Summer y en realidad nombró a One Direction. Otros momentos musicales a destacar fue cuando Kanye West interrumpió a Taylor Swift en los premios MTV de 2009 o cuando Christina Aguilera interpretó el himno de Estados Unidos con gritos, fuera de tono e inventándose frases. La interpretación de Justin Bieber junto a Ariana Grande también se grabó en nuestra memoria, el principito no dio pie con bola sobre el escenario.

Los Oscar han dado mucho juego, las caídas de Jennifer Lawrence han marcado un antes y un después en los premios. John Travolta también tuvo su momento en los Oscar 2013 cuando se inventó el nombre de la cantante de la canción principal de 'Frozen', llamándola Adele Dazeem en vez de Idina Menzel.

Salma Hayek y Paul Rudd fueron los protagonistas de los Globos de Oro de 2013 cuando fueron a presentar a los candidatos a los premios y se quedaron sin telepromter.

Minutos en los que se han protagonizado momentos difíciles de olvidar.