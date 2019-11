El pasado mes de octubre Justin Bieber y Hailey Baldwin celebraron una romántica boda donde asistieron entorno a 150 invitados. Desde entonces la pareja está viviendo un feliz matrimonio, a pesar de la tormenta con su ex y la publicación de su último tema 'Lose You To Love Me'.

Selena Gomez dejó claro en su nuevo hit que alejarse de Justin fue lo mejor que ha podido pasarle y su actual mujer no dudó en responderle. Sin embargo, toda parece que toda esta trifulca no afectado en absoluto a su romance y la pareja lo está viviendo al máximo.

El artista y su chica han sido pillados en la playas de Miami de lo más juntos. En la fotografía se puede ver como la modelo está encima del cantante, sentada a horcajadas con una pierna a cada lado de su chico. Un momento de intimidad que sin duda no se esperaban que fuera interrumpido por los paparazzi de la zona. ¡No te pierdas la fotografía!

Justin Bieber y Hailey Baldwin | Gtres

