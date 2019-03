Justin Bieber y Cody Simpson o Selena Gomez y Taylor Swift son amigos que han salido con las mismas personas

¿Te imaginas que uno de tus mejores amig@s saliera con un@ de tus ex? ¿Qué cara se te quedaría? Seguramente, a algunos nos nos importaría tanto, a otros nos picaría un mucho... ¡En fin! Que para gustos los colores, pero lo que está claro es que si esto sucede en la vida real, ¿cómo no va a suceder entre las celebrities?

Por eso no es de extrañar que veamos a dos amigas tan amiguísimas como Cameron Díaz y Kate Hudson 'compartiendo' hombre. Así, por ejemplo, Kate estuvo saliendo con Álex Rodríguez en 2009 y Cameron en 2010. La misma circunstancia se dio con Justin Timbelake: la primera estuvo con el cantante en 2007 y la segunda en 2012.

A esta lista de amigos que comparten ligue también se han sumado recientemente Justin Bieber y Cody Simpson, ya que el rubiales ha estado con Chantel Jeffries, la ex del canadiense. Más fuerte es lo de los hermanos Jonas, ya que Nick estuvo en 2012 con Gigi Haid, y da la casualidad que la misma chica es la que está ahora con Joe.

Nick Jonas también ha sido conquista de dos amigas como Miley Cyrus y Selena Gomez. Con esta última coincide también Taylor Swift, ya que ambas han tenido sus más y sus menos con Taylor Lautner. Y dos intmísimas como Jennifer Aniston y Courtney Cox también estuvieron con el mismo chico: el estrafalario Adam Duritz allá por la década de los 90. ¿Quién lo diría?

Las 'crepusculares' Nikki Reed y Ashley Greene salieron con Ryan Philippe, claro que Nikki ahora está feliz de la vida con Ian Somerhalder, el ex de su ya ex amiga Nina Dobrev. Dos antiguas amigas que también coincidieron en novio han sido Taylor Swift y Katy Perry, y muchos apuntan a que fue su ex en común, John Mayer, el que ha provocado esta enemistad.