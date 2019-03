Justin Bieber, Cameron Díaz, Taylor Lautner, Kim Kardashian y las camisetas mojadas más sexys vistas este y otros veranos

Recientemente os hablábamos de la moda de este verano entre nuestras celebrities: tirarse cubos de agua helada. Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Selena Gomez o Jennifer Lopez son sólo algunos de los muchos que han decidido seguir la iniciativa de la fundación ALS de mojarse con agua helada y nominar a tres personas en 24h. Una divertida campaña para concienciar sobre la esclerosis que ya está teniendo mucha repercusión y que ocupa las portadas de los telediarios de todo el mundo. bajo el nombre de 'Ice Bucket Challenge'.

Pero no son los únicos que se han dejado ver de esta guisa. Muchas de nuestras celebrities nos regalan año a año instantáneas de lo más divertidas que bien podrían convertirles en Miss y Mister camiseta mojada. Y por ello, os hemos traído una recopilación de las imágenes más divertidas y sexys de nuestros famosos empapados. ¡No te lo pierdas y escoge a tu favorito!

Harry Styles es uno de nuestros candidatos preferidos. El cantante posó así de sonriente con unas fans a las que seguro no se les olvida este lluvioso día. Y es que a Harry le dio igual el mal tiempo y no dudó en fotografiarse aún con la camiseta empapada. Oh my god!

Aunque Harry tiene unos duros competidores: los hermanos Jonas, Matt Bomer, Taylor Lautner y Justin Timberlake también presumen de cuerpo con sus camisetas mojadas. Y la verdad es que si tuviésemos que quedarnos con uno… ¡No sabríamos cual elegir!

Entre las chicas también está muy complicado. Kim Kardashian, Angelina Jolie, Shakira e Irina Shayk son ya auténticas profesionales de posar de manera sexy y con sus camisetas mojadas ya han robado el corazón de más de uno...

Otras como Cristina Pedroche, que posa con carita triste, Katie Holmes, que juega como una niña en el agua, y Mariah Carey, completan la lista de celebrities que lucen orgullosas sus camisetas mojadas. ¿Tú con quién te quedas?