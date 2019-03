Jude Law y su miedo al compromiso

A punto de casarse y recién comprada una mansión en Londres de casi 12 millones de euros, Sienna Miller y Jude Law rompieron hace algunas semanas dejando a todos con la boca abierta... No es la primera vez que se dejan.

Pero ahora, Sienna, mucho más tranquila después del sofocón, ha decidido dejar bien claros los motivos de su ruptura. Según amigos cercanos a la actriz, ésta decidió dejar a Jude porque estaba cansada de esperar a que su chico pusiera una fecha definitiva a la boda. Sienna quería casarse durante 2011 y, al parecer, le entraron las prisas después del compromiso hecho público de la modelo Kate Moss.

Por su parte, Jude Law que, según dicen, ya se le ha visto consolándose en brazos de su ex mujer, Sadie Frost, no parece estar pasándolo muy bien y está convencido de que su futuro está al lado de su ex novia. Tanto es así, que se cree que el actor estaría dispuesto a ponerle fecha al enlace para poder volver a los brazos de Sienna.

El tiempo dirá si Jude y Sienna rehacen sus vidas o si el amor es más fuerte y vuelven para preparar su boda por todo lo alto... Aunque ya no podrán superar al fiestón que promete dar la modelo Kate Moss.