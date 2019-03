Jude Law descubre en el juicio de las escuchas ilegales que un familiar le traicionó filtrando información sobre él

Durante el juicio por escuchas ilegales del periódico 'News of the World'

Para Jude Law no ha sido un buen inicio de semana. El actor, que hace unos días acudió al juicio por las escuchas ilegales del periódico 'News of the World', se enteró de que un familiar suyo fue el encargado de vender detalles del affaire de su entonces novia Sienna Miller con Daniel Craig. Jude asegura que la prensa tenía “cantidades insanas de información” sobre él.