Así es Jorge Blanco, el entrenador personal al que Meghan Markle y Elsa Pataky han recurrido para ponerse en forma

Probablemente Jorge Blanco sea uno de los entrenadores personales más conocidos en el mundo de los celebrities. Después de decidir dar un cambio a su vida y dejar a un lado la carrera de Derecho, se centró en el deporte y desde entonces ha trabajado constantemente para convertirse en uno de los mejores entrenadores.

Durante la entrevista que ha concedido a la revista '¡Hola!' ha hablado de algunos de los famosos que se han puesto en sus manos. Y es que Meghan Markle, antes de casarse con el príncipe Harry, quiso que él le diera clases. "Nos conocimos en Toronto por una amiga en común. Ella estaba grabando 'Suits' y, a pesar de que se encontraba en plena forma física, me comentó que quería seguir manteniendo su tipo", aseguraba el personal trainer. Ahora mismo, a pesar de mantener una buena relación con la duquesa de Sussex, no le está entrenando, pero ha asegurado que no dudaría ni un solo segundo en volver a hacerlo.

Otros famosos que se han sometido a sus entrenos son Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Pablo Motos o Chris Evans. En este caso, Jorge ha hablado durante su entrevista sobre el matrimonio formado por los actores, y es que es inevitable que se le pregunte por ellos después de que sorprendieran a sus seguidores con unas increíbles imágenes donde mostraban los bíceps y abdominales que tienen.

"Una de las que más me ha sorprendido, y para bien, es Elsa Pataky. Es madre de tres hijos y sigue entrenando como una máquina. Su mentalidad es la de esforzarse al máximo y eso es de admirar", confesaba a pesar de que ha intentado evitar meterse en un lío después de que le preguntaran quien de los dos tiene mejor forma física.

