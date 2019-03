La peculiar forma de Jordyn Woods de recuperar la amistad de Kylie Jenner

Ya os adelantamos hace unos días que Kylie Jenner podría estar pensando en perdonar a su ex mejor amiga Jordyn Woods después de liarse con Tristan Thompson, entonces novio de su hermana Khloé Kardashian, en una fiesta privada.

Pero como sabemos, el tiempo lo cura todo y Kylie estaría pensando en hacer borrón y cuenta nueva. Pero con una condición que ya os revelamos: cuando vea que su hermana Khloé esté preparada para ver a Jordyn y perdonarla por lo que hizo. Así lo revelan fuentes cercanas a Kylie a ELLE.

Sin embargo, la protagonista de la historia, Jordyn Woods, está intentando recuperar la amistad de Kylie de una forma que no te esperabas. ¡A base de Likes en Instagram! Así, como lo lees. Woods se está encargando de dar a 'me gusta' a las fotografías de Kylie en su cuenta de esta red social, como una buena 'influencer'. Debajo de estas líneas te dejamos la fotografía en concreto a la que le ha dado a 'me gusta'.

