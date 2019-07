Khloé Kardashian no gana para disgustos. Recientemente la estrella del reality 'Keeping Up With the Kardashians' se ha enterado de la última que ha hecho Jordyn Woods tras la polémica que protagonizó con su ex marido Tristan Thompson, y no le queda más que reírse ante la última situación que envuelve a la que era la mejor amiga de su hermana pequeña Kylie.

Según el portal People, Jordyn fue vista en un club de Houston con un ex de Khloé que resulta que también es jugador de baloncesto, James Harden. Esta posible pareja etuvo en un club de Houston bailando de manera muy cariñosa mientras fumaban cachimba juntos, tal y como aparecen en un vídeo publicado por TMZ.

Parece que Jordyn tiene el mismo gusto que la empresaria y lo está dejando muy claro en cada una de sus salidas, aunque este baile no le molestara mucho a Khloé pues su relación con James duró unos pocos meses en 2015, pero viniendo de la joven será como una punzada más después de la infidelidad de esta con el padre de su hija True.

