Jonathan Rhys Meyers... ¡da el cante!

Podemos sumarle a la larga lista en la que se encuentran celebrities que cuando consiguen la fama comienza su decadencia. Hace unas semanas saltaban las alarmas cuando una ambulancia se llevaba a Jonathan Rhys Meyers por un intento de suicidio y, ahora, le vemos en plena borrachera emulando a Bob Marley con un pésimo resultado.

En el video de ‘The Sun’ aparece Jonathan con una guitarra cantando ‘No woman, no cry’, una de las canciones más famosas del rey del reggae, rodeado de lo que suponemos son latas de cerveza y ‘más pedo que Alfredo’. Vamos, que se notaba que el chaval estaba de lo más 'contentillo', no sólo por la euforia que pone al cantar sino también, por esa cara desencajada que no tiene nombre.

No es la primera celebrity que nos hace temer por su vida... En estas imágenes se le ve de lo más feliz y esperamos que ya haya superado esa época 'chunga' por la que nos llevamos un enorme susto. Deseamos que levante cabeza pronto y aproveche el potencial profesional y físico que tiene para seguir deleitándonos como hizo hace unos años siendo imagen de ‘Hugo Boss’ o con papeles que le van como anillo al dedo como el de el rey Enrique en 'Los Tudor'.