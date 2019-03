Jonas Brothers, Clara Lago, Irina Shayk o Carly Rae Jepsen, entre las celebrities que no se perdieron una noche de fiesta

Para compensar el fin de las vacaciones y recargar las pilas a lo grande, nuestras celebrities se han ido de fiesta. El pistoletazo de salida de esta nueva edición de Mercedes-Benz Fashion ya ha tenido lugar en la fiesta de Mahou Collection celebrada en la capital madrileña, por allí se han dejado ver el cantante Xuso Jones, una guapísima Clara Lago, la actriz Ana Fernández junto a su chico Santi Trancho, Bimba Bosé junto al diseñador David Delfín o la artista Soraya Arnelas, encargada de darle el toque musical al evento. Con una original puesta en escena, anónimos amantes de la moda han debutado en Mahou Collection como modelos profesionales en la gran fiesta del diseño español.

La estampa fiestera más familiar y romántica la protagonizan los hermanos Jonas. Kevin, Joe y Nick han asistido junto a sus correspondientes mujeres, Danielle Jonas, Blanda Eggenschwiler y Olivia Culpo a la red carpet de la fiesta de Us Weekly.

Por otro lado, Irina Shayk acaparó todas las miradas en la fiesta de la revista Vanity Fair. La modelo lució un escotazo de infarto enfundada en un ceñido vestido negro. Una elegante a la par que sencilla Doutzen Kroes o la seductora Dita Von Teese tampoco quisieron faltar al glamouroso evento de la publicación.

La ciudad de Nueva York fue la elegida para celebrar la gala benéfica de la Fundación Novak Djokovic. Celebrities como Nicky Hilton, Adriana Lima, Naomi Campbell o Karolina Kurkova lucieron glamourosos looks y sacaron su lado más solidario para aportar su granito de arena.

Con un look plateado, Georgia May Jagger no faltó a la cita propuesta por la marca de gafas Sunglass Hut, donde también derrochó elegancia Olivia Munn con un sencillo diseño en color negro. La casa de moda Badgley Mischka también ha reunido a numerosos rostros celebriteros, entre los que destacamos a la cantautora canadiense Carly Rae Jepsen. Y es que cuando unimos 'party' y moda, las 'celebs' no hay evento que se pierdan, ¡ell@s sí que saben!