Angelina Jolie se somete a una doble mastectomía para prevenir el cáncer de mama

BRAD PITT LE HA APOYADO EN TODO MOMENTO

Anonadados nos hemos quedado con el artículo que Angelina Jolie ha publicado hoy mismo en el diario The New York Times. Bajo el título 'Mi elección médica' la actriz ha contado la dura experiencia que ha supuesto enfrentarse a una doble mastectomía con el fin de no padecer la enfermedad por la que su madre falleció a los 56 años, el cáncer. Una decisión de lo más valiente que ella ha tomado por su familia y en la que Brad Pitt le ha apoyado en todo momento.