Johnny Depp y Vanessa Paradis ponen punto y final a sus 14 años de relación

Johnny Depp y Vanessa Paradis se han separado tras 14 años de relación sentimental, informó este martes la página web del programa de televisión Entertainment Tonight, del canal CBS.

La pareja "se ha separado de forma amistosa", dijo el representante del actor en un comunicado remitido a la publicación. "Por favor, respeten su privacidad, y aún más importante, la privacidad de sus hijos", añadió.

En enero la revista People informó de que el intérprete y la modelo, actriz y cantante habían comenzado a llevar vidas separadas. Depp, de 49 años, y Paradis, de 39, padres de Lily-Rose, de 13 años, y Jack, de 9, llevaban sin comparecer juntos en una alfombra roja desde hace más de año y medio.

La pareja que pasó años residiendo en Francia, aislada del ajetreo de Hollywood, está ahora gran parte de su tiempo en Los Ángeles aunque cada uno por su lado. Al parecer, el motivo detrás del final de su vida en común fueron los continuos compromisos profesionales, especialmente de Depp, que en los últimos tiempos ha estrenado varias películas cada año. Paradis, por su parte, ha estado más centrada en la moda y en ser la imagen de numerosas campañas publicitarias.

La pareja comenzó su relación sentimental en 1998 pero nunca llegaron a casarse. Paradis, en una entrevista reciente con la revista Elle, explicó los motivos. "Me encanta el romance del "vamos a casarnos", pero entonces, cuando todo es tan perfecto... No sé, yo estoy tan casada con él como cualquiera que realmente ha dado el paso. Tenemos dos hijos. Puede que algún día (lo hagamos), pero no es algo que me importe demasiado", afirmó.