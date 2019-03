Johnny Depp tendrá que sacrificar a sus perros si no los saca de Australia antes de 48 horas

VIAJÓ CON ELLOS EN SU JET PRIVADO Y SUS MACOTAS ESTÁN EN EL PAÍS SIN PERMISO

El gobierno de Australia se lo ha dejado claro a Johnny Depp: si el actor no saca del país a sus dos perros antes de 48 horas, sus mascotas serán ejecutadas. Así se ha determinado despué s de que el actor llevara a Boo y Pistol en su jet privado y no notificara a las autoridades la presencia de sus dos perros. Esta noticia ha supuesto toda una movilización en redes sociales y en defensores de los animales, que no creen que las mascotas deban de pagar la falta del actor.