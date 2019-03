Johnny Depp se opone a que salgan a la luz las memorias de Kate Moss

NO QUIERE QUE SUS HIJOS CONOZCAN SU PASADO

El actor Johnny Depp ahora es un tierno papá que no quiere, por nada del mundo, que sus pequeños sepan de su pasado lleno de excesos. Tras trabajar duro para quitarse la fama de 'chico malo', ahora su ex, Kate Moss, lanzará un libro con sus memorias donde el protagonista de Piratas del Caribe sabe que no quedará muy bien.