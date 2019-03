Johnny Depp: "Maté a mis perros y me los comí"

Johnny Depp ha aprovechado su paso por el Festival de cine de Venecia para promocionar su nueva película 'Black Mass' (que compite en la Selección Oficial), y de paso, ha vertido unas polémicas declaraciones sobre el suceso que ocurrió hace meses con sus mascotas en Australia.

Recordemos que el actor fue acusado de importar animales ilegales cuando intentó entrar en el país junto a su mujer Amber Heard y sus perros. Aunque de momento este asunto sigue en manos de la justicia australiana, el actor ha hablado ante los medios de este suceso: "He matado a mis perros y me los he comido", bromeó Depp.

Poniendo así fin a las preguntas sobre lo ocurrido en Australia. El actor también habló sobre su compañera de reparto, Dakota Johnson, quien confesó haber sido confundida por Dakota Fanning por una empleada del hotel.