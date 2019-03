John Travolta hace un precioso homenaje a su hijo Jett en el séptimo aniversario de su muerte

Enero siempre es un mes de luto para John Travolta. El día tres de enero hace siete años, el protagonista de 'Pulp Fiction' perdió a su hijo Jett debido a un ataque al corazón durante un viaje familiar a Las Bahamas. El joven tenía 16 años y su muerte supuso un duro golpe para toda su familia.

Travolta quiso hacerle un homenaje a su pequeño a través de su página de Facebook en la que escribió unas emotivas palabras, aunque horas después decidió borrar el post. Decía así: "Dicen que perder a un padre es la cosa más dura que te puede suceder. Yo puedo decir ahora que eso no es cierto. Lo más duro es perder a un hijo. Alguien a quien has criado y has visto crecer cada día. Alguien a quien has enseñado a hablar y a caminar. Alguien a quien has enseñado cómo amar. Es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Jett me dio mucha alegría. Lo era todo para mí. Esos 16 años siendo su padre me enseñaron cómo querer incondicionalmente. Tenemos que tomarnos un momento para dar las gracias por nuestros hijos, y los hijos deberían hacer lo mismo para dar las gracias por sus padres. Porque la vida es muy corta".

Jett, que fue fruto de la relación del actor con su actual mujer, Kelly Preston, sufría múltiples episodios de convulsiones debido a su autismo y John superó su pérdida con ayuda de la Cienciología: "Ellos jamás me dejaron solo y trabajaron conmigo técnicas para sobrellevar la pena y la pérdida", explicó. El matrimonio tiene otros dos hijos, Ella, de 15 años, y Benjamin, de 5.