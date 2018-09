John Travolta y Caitlyn Jenner podrían estar juntos

¡Caitlyn Jenner podría haber encontrado el amor en brazos de John Travolta! Aunque cueste creerlo, según revela el medio 'National Enquirer', la pareja habría tenido ya varios encuentros en secreto y habrían pasado muchas horas a bordo de un avión donde el actor estaría ejerciendo de profesor del padre de Kendall Jenner.

La noticia ha sido una gran sorpresa que no ha tardado en hacerse eco en los principales medios internacionales. Desde que Caitlyn decidiese cambiarse de sexo, no ha podido rehacer su vida sentimental después de su separación de Kris Jenner. Además, el exatleta culpa a la prensa de no tener novio. "¿Puedes imaginarte qué sucedería si tuviera una cita y me vieran saliendo de un cine un miércoles por la noche de la mano de alguien? Creo que me lo harían pasar mal y también sería duro para él", confesó.

Pero parece que Travolta está dispuesto a asumir la presión mediática y comenzar una relación con Caitlyn Jenner. La socialité aseguró que no conocía a ningún hombre que quisiera pasar por algo así. ¿Se afianzará su relación?