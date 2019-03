John Stamos comienza una nueva relación junto a la actriz Caitlin McHugh

El día 4 de marzo, John Stamos acudió al programa estadounidense 'The View', de la cadena ABC, donde confesó que mantenía una relación con una mujer. Sin embargo, el actor de 'Padres Forzosos' no quiso soltar ni prenda sobre su misteriosa nueva novia y solo dio una pequeña pista: que tanto él como ella son fans de los Beach Boys.

El intérprete se tomó muchas molestias en no destapar la identidad de su chica, aunque no tantas en ocultarse de los paparazzi. Las cámaras de la revista People no han perdido de vista al intérprete durante estos días y ya han conseguido pillarle tomándose un dulce en las calles de West Hollywood con nada más y nada menos que Caitlin McHugh, actriz conocida por su participación en 'Soy Leyenda' o 'Crónicas Vampíricas'. ¡Misterio resuelto!

Así, puede que Caitlin sea la chica con la que John forme por fin una familia, ya que a sus 52 años no ha tenido hijos y de momento no tiene mucha prisa: "Cuando sea el momento adecuado, pasará. Este año ha servido para aclararme, estar sano y volver a centrarme en mi carrera", ha comentado para la citada publicación Stamos, quien prefiere vivir su nuevo amor al máximo. ¡Qué bonito!