Joe Manganiello desvela como fue su propuesta de matrimonio a Sofía Vergara

Desde que comenzaran su relación hace un año, Joe Manganiello y Sofía Vergara han sido todo amor y pasión en cada una de sus apariciones públicas. Es por ello que todos estábamos ansiosos por conocer detalles sobre el romántico momento en el que el guapísimo actor pidió matrimonio a la colombiana durante sus vacaciones de Navidad en la isla de Hawaii.

Ha sido ahora, a menos de seis meses para su boda, cuando Joe ha desvelado algunos detalles sobre el mágico momento. “Tenía un gran discurso preparado en español. Eso es lo que me tenía nervioso – dijo el actor durante su visita al programa de televisión ‘Live! With Kelly and Michael’– No estaba nervioso porque ella fuera a decir que no. Yo me sentía bastante confiado en ese sentido, pero solo tienes una oportunidad y si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. Lo último que deseaba era destrozar un discurso en español ante una mujer colombiana”. El actor se preparó su discurso con ayuda de sus amigos casados, y que comenzó con una bonita frase que inmediatamente convenció a Sofía. “Eres mi todo”, le dijo.

Manganiello y Vergara se darán el ‘sí, quiero’ el próximo 22 de noviembre en Palm Beach, Florida. A la ceremonia acudirán más de 400 invitados, entre los que se encuentran los compañeros de la actriz en ‘Modern family’.