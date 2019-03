Joe Jonas y Sophie Turner, como dos vecinos más de un barrio de Madrid

Parece que tras anunciar su compromiso, Joe Jonas y la actriz de 'Juego de Tronos', Sophie Turner han decidido escaparse unos días a pasear su amor por Madrid.

Aprovechando que el cantante y su banda DNCE fueron la cabeza de cartel del Coca-Cola Music Experience, la actriz ha querido acompañar a su futuro marido con el que ha presumido de amor por el famoso barrio de Malasaña de la capital.

Aunque la pareja intentó pasar desapercibida en todo momento, y pasearon como dos vecinos más, algunos de los usuarios de Twitter que se cruzaban con ellos no daban crédito y compartían las imágenes que consiguieron captar de la pareja a través de la red social: "Podemos pararnos a analizar que me he encontrado a Joe Jonas y a Sophie Turner en una tienda de Malasaña? Gracias".