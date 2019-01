Joe Alwyn aclara el motivo por el que es tan reticetente a hablar de su relación con Taylor Swift

Taylor Swift y Joe Alwyn intentan tener una relación privada aunque últimamente se han dejado ver juntos en varias ocasiones. El pasado 6 de enero, la pareja hacía su primera aparición en público en los Globos de Oro, donde la cantante reveló a uno de los ganadores de la noche. Después de los premios, la pareja fue vista yéndose a varios locales juntos.

Joe Alwyn no cree que su relación sea “extrañamente privada” y así lo desveló en el medio de The Journal. Él dice que no se considera famoso y que no tiene que luchar por su privacidad y menos en su vida amorosa.

" Basta con decir que el señor Alwyn es agresivo, es normal. No se considera famoso, la atención no ha sido abrumadora y ni siquiera cree que haya tenido que luchar por su privacidad, incluso con las citas", confirma el medio.