Jodie Foster dudaba de Kristen Stewart como actriz

Aunque la fama mundial no le ha llegado hasta hace poco, la carrera de Kristen Stewart se remonta a su niñez, cuando protagonizó La habitación del pánico junto a Jodie Foster.

Aquella película supuso un papel importante para ella y lo desempeñó con éxito, pero su compañera de reparto nunca confió en que aquella niña llegaría al estrellato.

"Estoy sorprendida de que sea actriz", ha confesado Jodie Foster a Eonline. "No pensé que ese fuera su objetivo".

La madre de Kristen le insistió en que actuar era el sueño de su hija, pero Foster no lo creía porque la niña no parecía tener la personalidad típica de los actores. "Aunque su madre me decía: 'Ella realmente quiere ser actriz', yo pensaba: 'Bah, no lo será porque no tiene la personalidad estereotípica'".

Al parecer, la joven era mucho más tímida y vergonzosa de lo habitual. Igualmente, Foster afirma que la sorpresa es grata y se alegra de que Kristen haya conseguido su sueño. "Es una gran persona y no me extrañaría que fuera a hacer grandes cosas", concluye la actriz.