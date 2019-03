Jodie Foster defiende a su amigo Mel Gibson

Jodie Foster sale en defensa de su amigo Mel Gibson ante los rumores que le acusan de haberle propinado malos tratos a su ex. La actriz asegura que Gibson:“es la persona más agradable con la que he trabajado en mi vida”. Incluso añade:"En el mismo segundo que le conocí, me dije a mí misma: querré a este hombre el resto de mi vida'".

La pareja cinematográfica ha coincidido recientemente en el rodaje de ‘The Beaver’, y la Foster da buena cuenta del trabajo de actor en el film: "Mel es un actor y director inequívocamente talentoso, y 'The Beaver' es una de sus actuaciones más poderosas y conmovedoras".

Mel Gibson está acusado de agredir a su ex pareja Oksana Grigorieva. Incluso algunos medios han publicado supuestas conversaciones telefónicas en las que él la insulta y la denigra. ¿Será el testimonio de Foster un argumento válido para el juez?