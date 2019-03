Jimmy Kimmel obliga a One Direction, Demi Lovato y Drake a leer comentarios negativos sobre ellos

Cuando las celebrities acuden al programa de Jimmy Kimmel saben a lo que se exponen, alguna broma o momento incómodo seguro que cae. Si el pasado lunes, los Grammy alababan el talento de los artistas, Jimmy Kimmel se encarga de darles un baño de humildad con su sección '¿Qué dice Twitter?'.

One Direction, Ricky Martin, Kelly Clarkson, Ed Sheeran, Demi Lovato, Meghan Trainor fueron los 'afortunados' de protagonistar la sección. Aunque sus admiradores no entenderán muy bien las críticas que reciben sus artistas favoritos, parece que no todo el mundo es capaz de apreciar su talento.

La boyband One Direction tuvo que leer en directo el siguiente comentario: "No entiendo la obsesión con One Direction. ¿Cómo pueden resultar atractivos estos jóvenes con el pelo revuelto y pantalones ajustados?" Parece que él que escribió la crítica no está muy a la moda. Ricky Martin fue uno de los que mejor se tomó el insulto ya que mientras lo leía su cara irónica demostraba el buen talante del cantante. "¿Ricky Martin? Es repulsivo" tuvo que soportar el artista que le dijeran.

Sim embargo, Ed Sheeran no pudo contener el gesto de tristeza después de descubrir el desagradable tuit. ¿Qué le habrán puesto al pelirrojo? ¡No os perdáis el divertido vídeo!