Jessica Simpson y Eric Johnson se han casado tras cuatro años de relación

Tras cuatro años de relación y dos hijos en común, Jessica Simpson y Eric Johnson se han dado por fin el 'sí quiero'. San Ysidro Ranch ha sido el lugar de California elegido por la pareja para celebrar la esperada ceremonia, en la que 250 invitados fueron testigos de cómo la cantante y el ex jugador de la NFL se comprometían para toda la vida.

Dos días antes de la boda, el 4 de julio, Jessica quiso celebrar con familiares y amigos el gran día de los Estados Unidos de América, haciendo una fiesta que se alargó hasta la cita de su ceremonia nupcial.

El evento que unió en matrimonio a Eric y Jess, según informa E! News, fue tradicional y muy romántico: la novia caminó hacia el altar mientras sonaba la canción 'God Only Knows' de The Beach Boys, y entre los invitados no faltaron rostros tan conocidos como Jessica Alba, Ashlee Simpson o Evan Ross.

Rosas, jardines de lujo y un escenario idílico envolvieron a la pareja de recién casados y aunque la cantante aseguraba en enero: "Siento como que somos una pareja que lleva casada mucho tiempo", Jess llevaba mucho tiempo preparando al detalle este gran día. Desde que Eric y Jess se conocieron en 2010, el flechazo fue instantáneo. Los recién casados tienen dos hijos en común, Maxwell y Ace, con los que forman una de las familias más bonitas de Hollywood.