Así es Jessica Biel completamente al natural sin nada de maquillaje

Jessica Biel ha vuelto a demostrar la belleza natural que tanto le caracteriza. Esta vez, la actriz, que se convirtió en mamá por segunda vez hace dos meses junto a su marido Justin Timberlake, lo ha hecho, nada más y nada menos que, con un selfie en el que ha dejado al descubierto todos sus rasgos limpios de cualquier cosmético y en el que no luce ni gota de maquillaje.

Con una sudadera blanca, con el estampado de "I am a voter", y con su respectiva capucha puesta, la protagonista de 'The Sinner' ha dejado constancia de que para lucir espectacular no hace falta maquillarse. Y es que, con un gesto de lo más serio, ha mostrado todas sus facciones al natural ante el objetivo de la cámara.

Unos impresionantes ojos verdes que, sin duda, no necesitan nada más para acaparar todo el protagonismo. ¡Dale al play arriba para ver su lado más natural!