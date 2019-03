Jessica Biel, embarazada... por exigencias del guión

Justin Timberlake se echará las manos a la cabeza y hará cuentas cuando vea esta imagen. ¡Pero nada que temer Justin! Jessica Biel, su ex, luce tripita por las calles de Nueva York, pero el padre no es el cantante y actor. Aunque viendo la pancita podría serlo perfectamente, ya que la pareja rompió el pasado mes de marzo, tras cinco años de relación, y las cuentas saldrían...

La actriz está embarazada, pero por exigencias del guión. Jessica se encuentra en estos momentos en pleno rodaje de New Years Eve, su próximo filme, en el que coincide con estrellas de la talla de Sarah Jessica Parker, Zac Efron, Sofía Vergara, Ashton Kutcher o Halle Berry.

Lo que no sabemos es si a día de hoy, si las cosas con su ex Justin hubiesen salido bien, la joven de 29 años luciría tripita pre-mamá natural. La verdad es que Timberlake, con su fama de conquistador, no tiene pinta de querer ser papá pronto, pero lo que nos queda claro viendo esta imagen es que Biel está guapa incluso con chándal y panza.