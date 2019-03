Jessica Alba hace llorar a sus empleados

Cuando Jessica Alba comenzó su carrera como empresaria con su negocio de comida ecológica, nunca pensamos que se iba a convertir en una importante mujer de negocios. Pero la actriz ha demostrado que con garra se puede triunfar, aunque ese genio en ocasiones le genere problemas con sus empleados.

"A veces tengo más mano dura que blanda. Voy siempre al grano, y he hecho llorar a la gente. Al final tengo que decirles: ‘Esto no es personal. Es lo que hay que hacer y es tan simple como eso. Así que dejemos de llorar’. Estoy aprendiendo a bajar el tono", confesaba la actriz la revista More.

Por este motivo, Jessica ha decidido controlar su genio para así evitar vivir situaciones tensas con sus empleados. Y es que ser una de las actrices más cotizadas de Hollywood, empresaria y madre parece que hay veces que supera a la artista y pierde los nervios. ¡Hay que saber controlarse!