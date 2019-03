Jesse Tyler Ferguson, actor de Modern family, operado de un cáncer de piel en la cara

Conmocionados nos quedamos al enterarnos que uno de los actores más queridos actualmente de las series americanas, Jesse Tyler Ferguson, a Mitchell Pritchett en la popular serie 'Modern family' ha sido operado de cáncer.

Ha sido él mismo quien lo ha comunicado a través de Instagram con una foto donde aparece sonriente con una gasa en la cara tras la intervención. Junto a la imagen añadía el siguiente mensaje: "Gracias al doctor Bennett y a su equipo por quitar el cáncer de mi cara. Buena suerte ocultando los puntos mañana @modernfamily_makeuphair", agradecía el actor.

No se saben muchos más detalles al respecto pero si es cierto que Jesse lleva muchos años concienciado con la causa colaborando con 'Stand Up To Cancer'. También porque su marido, Justin Mikita, también sufrió la enfermedad cuando tan solo tenía 13 años.