Jennifer López podría haber sido un motivo del divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Garner

El actor coincidió con la cantante en la última ceremonia de los Óscar

Recientemente supimos que Jennifer Garner y Ben Affleck habían tomado la decisión de divorciarse. La pareja informó a los medios de esta noticia, pero no explicó el motivo por el que se separaban. Después de una investigación se ha sabido que Ben ha vuelto a retomar el contacto con su ex, Jennifer López. Desde que coincidieron en la última ceremonia de los Óscar, el actor y la cantante han seguido hablando, y claro, esto a mosqueado mucho a Garner. El diario The Sun ha explicado que es inevitable que Ben y J Lo se reúnan de nuevo en algún momento. ¿Habrá sido J Lo el motivo del divorcio?