Jennifer Lopez, Nick Jonas, Vanessa Hudgens o Joe Manganiello, sobre la alfombra roja de los Premios Tony 2015

La alfombra roja se extendió en el Radio City Music Hall de Nueva York para celebrar los Premios Tony 2015 que reúnen año tras año a lo mejorcito de Broadway.

Una cita inigualable que no quisieron perderse rostros tan conocidos como el de Vanessa Hudgens y su gran amiga Ashley Tisdale, los guapísimos Nick Jonas y Joe Manganiello, o celebrities de la talla de Jennifer Lopez, Kendall Jenner o Thalía.

Tampoco faltaron Helen Mirren, Amanda Seyfried, Ashley Greene, Bella Hadid o Carey Mulligan, que sacaron sus mejores modelitos del armario para disfurar de una noche única, en la que los musicales ‘Fun Home’ y The Curious Incident of the Dog in the Night-time' se llevaron cinco galardones cada uno.