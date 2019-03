Jennifer Lopez, Miley Cyrus y Johnny Depp, los más buscados en internet

‘Se busca’. Parece el título de un cartel policial pero realmente se trata de la lista que el buscador más popular de internet, ‘Google’, ha lanzado de cara al verano con los nombres más tecleados en Google Noticias. Y, ¿adivinas quiénes son las celebrities más buscadas? No es difícil acertar porque entre el Top 5 los internautas se muestran curiosos con los sucesos que acontecen a las vidas de nuestras estrellas preferidas…

La cantante Jennifer Lopez es la que encabeza la lista. ¡No sorprende, la verdad! La diva latina es noticia día tras día, motivos por los que vuelve a colarse como la número uno en este tipo de ránkings. Le siguen otros nombres tan populares como el de la ex chica Disney, Miley Cyrus o el del actor Johnny Depp, la guapa Julia Orayen y el del hollywoodiense Robert Pattinson o la fallecida 'reina disco' Donna Summer se suman también al elenco.

Otras celebridades que parecen interesar a los miles de usuarios son Kate y Pippa Middleton. Las heredera al trono británica y su hermanísima parece que gustan, y mucho. Al igual que otra británica, Adele. La cantante sigue en racha con sus inigualables canciones como sus compañeras Lady Gaga, Shakira, Kesha y Nicki Minaj. ¡Todas en racha!

Pero no sólo listas de nombres elabora el conocido buscador, ya que también centra el estudio en las series de televisión más tecleadas como ‘Gossip Girl’, películas como 'Crepúsculo' o el videoclip más visto en YouTube, que no podría ser otro que el famosísimo ‘Call me, maybe’ de Carly Rae Jepsen seguido del sonado ‘Boyfriend’ de Justin Bieber. ¡Nombres y títulos que, como muestra el ránking, nadie a día de hoy desconoce!