Jennifer López le manda un whatsapp a Leonardo DiCaprio durante el programa de James Corden

Jennifer López demostró que detrás de una gran artista hay una mujer simpática y de risa fácil. La cantante fue la última invitada a la sección 'Carpool Karaoke' del programa del comediante James Corden y el presentador no se quedó corto en poner a prueba el buen humor de la artista. ¡Qué peligro tiene!

La intérprete cantó algunos de sus hits como 'On the floor', 'Love don’t cost a thing' o '¿Qué hiciste?'. Gracias a esta última canción decubrimos que JLo piensa que la música en español suena más bonita y poética y Corden aseguró que las palabras en nuestro idioma suenan más sexys. Pero el mejor momento sin duda, fue cuando el cómico revisó la agenda de contactos del móvil de Jennifer a lo que no se pudo resistir y afirmó: "El mejor teléfono que he visto en mi vida", y no es de extrañar ya que Bradley Cooper, Cristiano Ronaldo, Demi Lovato, Chris Brown, Bruno Mars o Leonardo DiCaprio son algunos de los VIPs que conforman la lista.

Precisamente, el oscarizado actor fue el elegido por Corden para mandar un whatsapp desde el teléfono de la artista. ¿Qué le puso? "Hola bebé. Necesito darlo todo en la pista. ¿Alguna idea? Házmelo saber". El actor no se hizo de rogar y respondió al momento: "¿Te refieres a esta noche? ¿Vamos a la disco?". ¡Qué fuerte! ¿Pasarían finalmente una noche de diversión JLo y Leo?