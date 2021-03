Parece que esta iba a ser la semana de las separaciones mediáticas, tanto en el panorama del corazón nacional como en el internacional. Aquí en España con Sara Cabronero e Iker Casillas y al otro lado del charco, en EE.UU., con Jennifer Lopez y su prometido, el jugador de béisbol Alex Rodriguez. Sin embargo, parece que en esta ocasión no va haber ruptura por partida doble…

El viernes pasado eran varios los medios de comunicación que daban por finalizada la relación entre la cantante y el deportista. Primero eran The New York Post y Page Six los tabloides que se hacían eco de la noticia, asegurando que tras cuatro años de noviazgo, ambos habrían decidido ponerle fin a su relación. Para más inri, achacaban la ruptura a un supuesto flirteo de Rodríguez con la estrella de 'realities' estadounidense, Madison LeCroy.

En el año 2019, justo antes de cerrar sus planes de boda con JLo, a Alex también se le vinculó sentimentalmente con otra chica. En aquella ocasión se le relaciona con la culturista y actriz de cine para adultos, Zoey Gregory. Su supuesta infidelidad salió a la luz cuando Gregory aseguro que el jugador de béisbol, le había estado enviado mensajes e imágenes de contenido sexual durante varias semanas.

Casualidad o no, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez decidieron posponer su enlace hasta en dos ocasiones, explicando que lo habían hecho por razones de seguridad relacionadas con el COVID-19. Si finalmente llegan a contraer matrimonio, este sería el cuarto para la artista, quien ha estado casada anteriormente. Primero con el escritor cubano, Ojani Noa, después con el bailarín Chris Judd y por último con el también cantante Marc Anthony, padre de sus mellizos, Emme y Maximilian.

Las supuestas deslealtades de Rodríguez no son la única polémica en la que se ha visto envuelta la pareja, también se ha especulado mucho acerca de la mala relación que mantienen la ex mujer de Rodriguez y JLo. A juzgar por unas fotografías tomadas en el cumpleaños de la hija pequeña de Rodríguez, ambas mujeres no tendrían muy buena sintonía entre sí..

Después de que durante la misma tarde del viernes otros medios como CNN o E! News fueran informando y dando cada vez más veracidad a la noticia de la ruptura, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez han decidido pronunciarse públicamente para desmentir los rumores. A través de un comunicado que le facilitaron a la cadena CNN, la pareja ha desacreditado las informaciones de su supuesta separación: "Todas las informaciones son imprecisas”. Aunque sí han dejado entrever que podrían estar intentando superar una crisis, ya que tal y como han reconocido “están solucionando algunas cosas".

Según el testimonio de un informador cercano a la cadena Fox News, el cual ha recogido el periódico El País, la pareja ha estado teniendo algunos problemas recientemente. No obstante, la noticia de su ruptura no se corresponde con la realidad. La misma fuente anónima ha asegurado que “pasaron por una mala racha, pero están trabajando en ello”.

