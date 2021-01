El sorprendente alegato de Jennifer López sobre la autoestima: "No me quería"

Jennifer Lopez debe poseer un elixir de la juventud porque cada año que pasa la vemos más estupenda. Lo cierto es que la cantante no parece tener en absoluto 51 años, pero su espectacular apariencia no se debe a ninguna especie de hechizo o pacto con el diablo, sino a un estilo de vida activo y saludable. Además, JLo ha confesado que para conservar su juvenil aspecto jamás ha recurrido a la cirugía estética y que a diferencia de lo que las malas lenguas dicen, nunca se ha inyectado botox.

Está claro que su formidable figura y tersura de su rostro se deben a su maravillosa genética y a un meticuloso cuidado personal y aunque no lo ha manifestado de una manera explícita, seguro que Lopez se siente muy orgullosa de sí misma. Sin embargo, la cantante admitía hace poco que no siempre se ha tratado como debiera. Jennifer se sinceraba durante una entrevista para el canal de Youtube de la firma de moda Coach, 'Coach Conversations' y reconocía que no siempre se ha amado a sí misma.

JLo contaba que durante su treintena, periodo en el que estuvo casada con Marc Anthony, no era consciente de que realmente no se estaba queriendo a sí misma, ya que como ha asegurado, en aquel momento "ni siquiera entendía este concepto". “"staba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me estuviera amando a mí misma", le explicaba Lopez a Jay Shetty, el entrevistador.

La artista también reconoció que aprender a quererse "le tomó su tiempo" y que día a día trabaja en ello, ya que este proceso sigue siendo "un viaje para ella". Por sus palabras con Shetty, se puede intuir que López no llegó a darse cuenta del la importancia que tiene el amor propio hasta haber alcanzado casi los cuarenta, coincidiendo en el tiempo con su ruptura con Anthony.

Sin embargo, JLo aseguraba en la entrevista que a pesar de la decepción y el rendimiento provocados por su fracaso matrimonial con Anthony, él le ayudó a recuperar la confianza en sí misma. Si quieres saber cuáles fueron las palabras de Marc Anthony que tanto le ayudaron a Jennifer Lopez, pincha en el vídeo que te adjuntamos en la parte superior de la página.

…

Seguro que te interesa:

El vídeo de Jennifer Lopez sin maquillaje y sin filtros nada más despertarse