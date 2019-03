Jennifer Lopez: “Para mí, los mejores amantes han sido los bailarines y los cantantes”

Jennifer López se ha sincerado y no ha dejado nada para el baúl de los recuerdos sexuales. La cantante ha dejado claro quiénes de su historial amoroso son los hombres 'on fire' en el terreno sexual. Y de todos sus amantes ha excluido a su ex pareja Ben Affleck, el actor con el que estuvo a punto de casarse. Y menos mal que no lo hizo, porque según las declaraciones de la actriz, el divorcio estaba claro: "Yo diría que, para mí, los mejores amantes han sido los bailarines y los cantantes", confesaba JLo a la revista Loaded.

La historia de los 'Bennifer' comenzaba con el rodaje de 'Una relación peligrosa', y antes de llegar a pasar por el altar en 2003, la relación se truncó y ninguno de los dos quisieron dar muchas explicaciones al respecto. Pero bueno, parece ser que Jenni es de las de 'un clavo quita otro clavo' y no ha dejado de sumar hombres a su historial, sobre todo de baílarines y cantantes que son los que más le vuelven loca. Después de estas declaraciones y de que todas las miradas se hayan posado en Ben, ¿qué pensará este al respecto? Porque su virilidad ha quedado por los suelos...

Pese a que en el terreno sexual la mayoría de sus parejas hayan funcionado más que bien, la cantante también ha pasado por malos momentos: "He estado en relaciones en las que hubo infidelidades y siempre acabas sintiéndote como si hubieras hecho algo malo, como si pasara algo malo contigo o como si no fueras lo suficientemente buena." Refiriéndose, a las infidelidades de su último 'toy boy', el bailarín Casper Smart, que fue descubierto tonteando con otras mujeres mientras estaba con Jennifer.