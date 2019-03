Jennifer Lawrence se vuelve a tropezar en la alfombra roja de los Oscar 2014

En los Oscar 2013 se tropezó al recoger la estatuílla

Dicen que las buenas costumbres no se pierden, y si no, preguntárselo a Jennifer Lawrence. Parece que la actriz no tuvo suficiente con caerse en la entrega de premios de los Oscar 2013 al recibir su primer Oscar que esta vez, la alfombra roja ha sido testigo de su segundo tropezón. Lawrence fue a conceder una entrevista cuando dio un paso en falso y terminó en el suelo una vez más.