Jennifer Lawrence vomitó delante de Miley Cyrus en la after party de los Oscar en casa de Madonna

LA ACTRIZ ACABÓ ECHANDO LA POTA EN MEDIO DE LAS ESCALERAS DE LA MANSIÓN

¡Una vez más, Miley Cyrus no para de sorprendernos! Y es que si pensabas que la reina del twerking no tenía corazón, Jennifer Lawrence te va a quitar la idea de la cabeza. La actriz ha revelado en una entrevista que después de la gala de los Oscar, en la after party que Madonna ofrecía en su casa, acabó vomitando en medio de las escaleras de la mansión y fue Miley quien intentó tranquilizarla.