Jennifer Lawrence: "Todo aquel que haya visto las imágenes ha cometido un crimen sexual"

Jennifer Lawrence se convierte en la protagonista de la portada del nuevo número de la revista Vanity Fair para la que ha roto su silencio y ha hablado de sus fotos filtradas. La actriz se ha mostrado más sincera que nunca y ha dado declaraciones tan impactantes como esta: "Estaba muy asustada. No sabía cómo algo así afectaría a mi carrera"

Y añadía: "Es mi cuerpo y debería ser mi elección, y el hecho de que no lo sea es absolutamente asqueroso. No puedo creer siquiera que vivamos en esa clase de mundo. El hecho de que yo sea una figura pública y una actriz no quiere decir que yo haya pedido que me pase esto".

Según la publicación, Jennifer ha tratado de escribir un comunicado al respecto en más de una ocasión: "Todo lo que traté de escribir me hacía llorar o enojarme. Empecé a escribir una disculpa, pero no tengo nada por lo que pedir perdón. Estuve en una hermosa, sana y gran relación durante cuatro años. Era una relación a distancia, y la opción es que tu novio mire porno o te mire a vos".

Pese a esto, la actriz de 'Los juegos del hambre' confía en que el FBI pille a los responsables y acabe con este circo que se ha formado en torno a las fotos: “Que alguien sufra una violación de esta naturaleza y la primera reacción sea intentar hacer caja con ello es algo que escapa a mi comprensión. Todo aquel que haya visto las imágenes ha cometido un crimen sexual. Debería daros vergüenza”.