Jennifer Lawrence, Selena Gomez, Heidi Klum y Lady Gaga, entre las famosas que tienen guardaespaldas atractivos

Desde que vimos al guardaespaldas de Jennifer Lawrence, a veces estamos más pendientes de él que de la actriz. Y es que la verdad sea dicha: algunos guardaespaldas de nuestras celebrities llaman más la atención que ellos mismos. Incluso alguna famosa ha caído en los brazos fuertes de una persona de seguridad, imitando la famosa película de 'El Guardaespaldas'. Como le ocurrió a Kim Kardashian con Shengo Deane, que tuvieron algo más que una relación laboral.

Otro guardaespaldas que no se queda atrás en belleza es el de Kristen Stewart, el rubio con ojos claros y dos metros de altura no pasa desapercibido. Pero tampoco podemos evitar fijarnos en el de Selena Gomez, que no nos extraña que la cantante sea tan cariñosa con él.

Pero hay otros guardaespaldas que levantan pasiones. Por ello hubo algo entre Heidi Klum y su guardaespaldas. O el caso de Lady Gaga, que siempre va acompañada por ese guapísimo hombre con ojos claros y trajes de chaqueta. ¡Qué maravilla!

Pero lo de los guardaespaldas buenorros no solo les toca a las famosas, sino que algunos famosos también tienen unos guardaespaldas que no te dejan indiferente. Justin Bieber cuenta con un agente de seguridad que no está nada mal. Pero el caso más sorprendente de todo es Karl Lagerfeld, cuyo guardaespaldas es tan atractivo que lo contrató como modelo. ¿Qué malo hay en tener a un guardaespaldas que te alegre la vista?