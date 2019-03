Jennifer Lawrence revela por qué sigue tan unida a su exnovio Nicholas Hoult

Además de ser una de las actrices mejor pagadas, Jennifer Lawrence es una de las más queridas. Y no solo por los fans sino por sus compañeros de profesión y sus exparejas.

La actriz ha concedido una amplia entrevista a Yahoo7 Be donde ha revelado por qué mantiene una relación tan buena con el actor que durante unos años fue el hombre de su vida: Nicholas Hoult.

"Pasado tanto tiempo, estamos todos muy unidos. Para Michael Fassbender, James McAvoy y Nick Hoult es ya nuestra tercera película en común, así que nos sentimos muy cómodos cuando tenemos que trabajar juntos", confesaba la intérprete 'X-Men'.

Además, Jenn ha hablado para Vanity Fair también de que soltera se siente muy a gusto y que no necesita a nadie a su lado para sentirse completa: "No es algo triste estar solo. Creo que en mi caso tenía que conseguir no sentir que me faltaba algo si no estaba involucrada en una relación sentimental. No siento que haya ningún vacío que tenga que llenar... Un vacío emocional, me refiero. Tengo 25 años, y bastante éxito, pero sigo siendo una chica. Así que no voy a dejar de sentirme atraída por alguien que consiga impresionarme".